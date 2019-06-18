Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 16:38

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне сообщили о решении выделить $250 млн на оказание помощи Украине в военной сфере, сообщают во вторник американские СМИ.

"Министерство обороны США передаст Украине $250 млн для обучения (военных - ИФ) и закупки вооружения", - пишет агентство Bloomberg.

В свою очередь телеканал Fox News отмечает, что эти деньги, в частности, пойдут на закупку снайперских винтовок, реактивных гранатометов, противоартиллерийских РЛС.

На прошлой неделе сообщалось, что проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предусматривает выделение как раз $250 млн Украине "на инициативу по содействию безопасности" и на поддержку украинских Вооруженных Сил.

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