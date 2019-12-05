Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 2:38

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Сообщение газеты Wall Street Journal о планах США отправить дополнительные 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток является неверным, заявляет Минобороны США в четверг.

"Чтобы было ясно, репортаж неверен. США не рассматривают возможность отправки 14 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток", - написала представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара в своем твиттере.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки еще 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток перед лицом растущей угрозы со стороны Ирана.

По словам источников издания, решение об отправке дополнительно 14 тыс. военных, а также десятков кораблей и другой военной техники на Ближний Восток Трамп может принять уже в этом месяце.

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