Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 21:21

*** О результатах перехвата целей пока не сообщается

(Уточняются сроки успешных испытаний в предпоследнем абзаце)

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - США в понедельник провели испытание системы противоракетной обороны континентальной части страны, впервые осуществив залповый пуск двух противоракет на перехват учебных межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника, под которым подразумевается Северная Корея или Иран, сообщили калифорнийские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По имеющимся данным, запуск ракет-перехватчиков был осуществлен из шахтных пусковых установок на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния в районе 20:30 мск. В это время местные телеканалы зафиксировали инверсионный след от противоракет в небе над югом Калифорнии.

Официального подтверждения от Пентагона о проведении испытания системы ПРО пока не поступало.

По имеющимся данным, первая ракета должна была сбить учебную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), запущенную по цели на континентальной части США. В рамках испытаний вторая противоракета должна была поразить вторую МБР или ложную боеголовку первой ракеты.

Местные СМИ отмечают, что в случае подтверждения это будет первым успешным испытанием системы ПРО континентальной части США, начиная с мая 2017 года. Cистема ПРО США также совершила успешный перехват цели в июне 2014 года после двух неудавшихся попыток, предпринятых в 2010 году.

В настоящее время система ПРО США располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными в шахтах на базе в Аляске, а также четырьмя пусковыми установками противоракет в Калифорнии. В рамках нового военного бюджета на 2020 год Пентагон запросил $9,4 млрд на программу развития системы противоракетной обороны, в том числе на расширение базы ПРО в Форт-Грили на Аляске.

1нв гс

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