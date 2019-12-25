Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 11:52

Вашингтон. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - В связи с ограничениями в рамках нового оборонного бюджета ВМС США предложили вывести из боевого состава флота в предстоящие пять лет до 20 боевых кораблей, а также на 40% сократить программу строительства ракетных эсминцев класса Arleigh Burke ("Арли Бёрк"), следует из данных административно-бюджетного управления при президенте США.

В частности, планируется вывести из состава флота три десантных корабля-дока типа Whidbey Island ("Уидби Айленд") конца 80-х годов постройки на 8-14 лет раньше срока, четыре корабля прибрежной зоны типа Freedom ("Фридом") и Independence ("Индепенденс"), а также 13 из 22 ракетных крейсеров типа Ticonderoga ("Тикондерога").

Программу строительства 12 новых ракетных эсминцев Arleigh Burke предлагается сократить на пять кораблей. Это позволит сэкономить $9,4 млрд, или около 8% расходов бюджетных ассигнований, идущих на строительство для ВМС. Стоимость каждого эсминца оценивается в $1,82 млрд.

Данный шаг обусловлен отсутствием реального роста ассигнований на содержание и развитие военно-морских сил в рамках нового оборонного бюджета.

В случае реализации данного предложения Пентагона (и с учетом строящихся кораблей) количественный состав ВМС США сократится с нынешних 293 кораблей до 287 единиц. В рамках закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2018 года выдвигалась стратегия создания ВМС США в составе 355 кораблей.

Между тем, план, предложенный Пентагоном, не вызвал одобрения Белого дома, который предложил пересмотреть его с тем, чтобы придерживаться стратегии создания 355-корабельного флота.

Как отмечают американские эксперты, в условиях отсутствия роста ассигнований единственным вариантом для ВМС США придерживаться данной цели является реструктуризация флота, а именно исключение из его состава большего количества больших надводных боевых кораблей, таких как крейсеры и эсминцы, и замена их меньшими кораблями.

1нв др

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