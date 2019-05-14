Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 4:53

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Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием, сообщает New York Times.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в четверг встрече помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток до 120тыс. военнослужащих, в случае если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием, заявили изданию чиновники администрации.

Согласно им, новый план не предусматривает сухопутного вторжения в Иран, которое потребует значительно больше войск.

Отмечается, что на заседании присутствовали П.Шанахан, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд, директор ЦРУ Джина Хаспел и директор Национальной разведки Дэн Коутс.

Собеседники газеты подчеркнули, что численность военнослужащих, обозначенная в плане, шокировала некоторых присутствующих.

Издание уточняет, что примерно такое же количество военных участвовало во вторжении в Ирак в 2003 году.

Источники отметили, что обновленный план был создан под воздействием сторонников жесткой линии в отношении Ирана во главе с советником по нацбезопасности США Дж.Болтоном.

По словам двух чиновников, планы США в отношении Ирана постоянно обновляются в последние годы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану проблемами, если Тегеран предпримет необдуманные шаги в ответ на американские санкции.

"Посмотрим, что будет с Ираном. Если они сделают что-либо, это будет ужасная ошибка с их стороны. Я немного слышал об Иране (событиях в Иране - ИФ). Если они что-либо предпримут, они сильно пострадают. Посмотрим, что будет происходить в Иране", - сказал Д.Трамп в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Д.Трамп ввел санкции в отношении производства металлов в Иране.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

1вз гс

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