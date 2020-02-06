Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 0:16

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство здравоохранения и социальных служб США попросило Пентагон найти военные объекты вблизи 11 крупных аэропортов, которые потенциально могут разместить до 220 граждан США, помещенных на карантин из-за нового коронавируса, говорится в заявлении Министерства обороны, опубликованном в четверг.

Министр обороны Марк Эспер, как ожидается, поддержит запрос на места, которые будут использоваться "в случае заполнения объектов Минздрава".

"Минздрав будет отвечать за весь уход, транспортировку и безопасность эвакуированных", а "персонал министерства обороны не будет находиться в прямом контакте с эвакуированными и сведет к минимуму контакт с персоналом, поддерживающим эвакуированных", говорится в заявлении.

Отмечается, что военные объекты будут вмещать до 20 человек каждый.

Минобороны сможет предоставить места рядом с аэропортами Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты, Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла, Нью-Джерси и Детройта.

Пентагон также предоставит офисные помещения для нескольких сотрудников Минздрава и их оборудования до 22 февраля.

Несколько самолетов, эвакуировавших граждан США из Уханя приземлились в США в среду и четверг. Пассажиры будут помещены на двухнедельный карантин на авиабазах в Калифорнии, Техасе и Небраске.

В США на данный момент насчитывается 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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