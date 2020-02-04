Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 22:03

***С новым ядерными боезарядами на боевом патрулировании уже находятся две подлодки ВМС США

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США официально подтвердило сообщения об оснащении баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности.

"ВМС США оснастили боеголовками малой мощности W76-2 баллистические ракеты на подлодках", - говорится в заявлении заместителя министра обороны США по вопросам политики Джон Руд.

По его словам, в рамках новой ядерной стратегии США от 2018 года минобороны США было предписано модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках в связи с заключением о том, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности (тактического) может дать им преимущество над США и их союзниками и партнерами.

Возможности нового оружия позволят усилить сдерживающий фактор и предоставят США быстрое, гарантированное стратегическое средство малой мощности, а также продемонстрирует потенциальным противникам, что ограниченное применения ядерного оружия не даст им никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут гарантированно и решительно ответить на любую угрозу, отмечается в заявлении, отметил Руд.

По данным американских оборонных изданий в настоящее время на патрулировании в Атлантике и Тихом океане уже находятся две ПЛАРБ, ракеты которых оснащены ядерными боеголовками малой мощности.

В конце января Федерация американских ученых (FAS) сообщила, что Пентагон приступил к оснащению межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении стратегических подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ), новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2.

По ее данным, первая из таких ПЛАРБ класса Ohio - Tennessee ("Теннеси"), оснащенная 1-2 ракетами с новыми боеголовками W76-2, в конце декабря 2019 года уже выходила на боевое дежурство в Атлантику с базы стратегических подлодок Кингс-бэй.

По данным экспертов, ожидается, что боеголовками W76-2 будут оснащены одна или две из 20 ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении каждой из 14 американских ПЛАРБ. При этом такая ракета будет нести одну или несколько боеголовок.

Мощность каждой боеголовки составляет около 5-6 килотонн, что является третью от мощности сброшенной на Хиросиму американской бомбы.

Остальные 18 ракет на каждой ПЛАРБ будут по-прежнему оснащены боеголовками W76-1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн. Каждая из таких ракет может нести до восьми боеголовок в рамках стандартной комплектации.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах создания новых ядерных боеголовок малой мощности еще в начале 2018 года. В рамках новой ядерной стратегии Соединенных Штатов в феврале 2019 года на предприятии Pantax в штате Техас была произведена первая ядерная боеголовка малой мощности W76-2 для переоснащения части межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) для ПЛАРБ.

Как ранее сообщало Национальное управление по ядерной безопасности США, первая партия новых боеголовок малой мощности W76-2, производимых из более мощных W76-1, должна была поступить в ВМС США до конца сентября прошлого года.

Количество произведенных боеголовок официально не раскрывается. Отмечалось лишь, что оно будет небольшим. По имеющимся данным, до сентября прошлого года могло быть произведено около 20 таких боеголовок. В прошлом финансовом году на их создание было выделено $65 млн. В текущем финансовом году управление получило еще $60 млн.

Пентагон также планирует создание маломощных ядерных боеголовок для крылатых ракет морского базирования, которые будут устанавливаться на ударных подводных лодках и надводных кораблях.

Пентагон аргументирует необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "использовать свой большой потенциал тактического ядерного оружия".

Администрация Дональда Трампа считает, что оружие малой мощности сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".

1нв гс

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