Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 16:46

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - США не теряли беспилотные летательные аппараты, и сообщения о том, что один из них сбили, неверны, сообщает в пятницу центральное командование вооруженных сил США.

"Сообщения о том, что был сбит американский беспилотник, неверны. Если БПЛА и потерпел крушение в зоне ответственности центрального командования, то это не был беспилотник Минобороны США. Все американское оборудование учтено", - заявили в командовании.

Ранее в Иране сообщили, что сбили неизвестный иностранный беспилотник на юго-западе страны в районе портового города Бендер-Махшехр. В сообщениях иранских СМИ не уточняется, был ли это военный или коммерческий беспилотник.

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