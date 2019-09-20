Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 8:50

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В пятницу Пентагон намерен представить президенту Дональду Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон выложил на Тегеран, сообщило агентство Associated Press (АР).

Эти меры, как сообщает агентство, ссылаясь на информированные источники, предусматривают нанесение авиаударов по конкретным целям на иранской территории, а также оцениваются возможные ответные шаги Тегерана. При этом президент "будет предупрежден, что военные акции против Исламской Республики могут вылиться в войну".

В то же время, в Вашингтоне хотели бы, чтобы кризис, сложившийся после ударов по объектам саудовского нефтепрома, был урегулирован мирно, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы хотим мирного решения, я думаю, Исламская республика Иран рассчитывает на то же", - цитирует слова Помпео межарабский телеканал "Аль-Арабийя"

При этом глава госдепа отметил, что "совершенно ясно", что за этими атаками стоит Иран, и что в регионе относительно этого существует "серьезный консенсус".

Трамп накануне заявил, что не хотел бы применять крайние меры в отношении Ирана.

"Существуют крайние меры, как и меры значительно менее (серьезные)", - сказал он.

"Нет, я не говорю о крайних мерах", - добавил Трамп, пояснив, что под "крайними мерами" он имеет в виду войну с Ираном.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в минувший четверг предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил, какие могут быть последствия удара США или Саудовской Аравии, Зариф ответил: "Полномасштабная война".

Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт". Однако, по его словам, Иран решительно намерен защищать свою территорию.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников и крылатых ракет. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

1гк вв

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