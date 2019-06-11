Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 19:47

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон принял решение о прекращении обучения 26 турецких военных по программе F-35 в связи с продолжающимся спором о покупке Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает во вторник американский телеканал CNN.

"Представители ВВС США были обеспокоены тем, что этим летом может быть прекращено участие Турции в программе F-35, если она будет реализовывать планы по приобретению российских систем ПВО С-400", - приводит телеканал слова неназванного чиновника из минобороны.

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс подтвердил, что 26 турецких пилотов больше не тренируются в рамках проекта F-35.

Ранее во вторник стало известно, что проект военного бюджета США предусматривает запрет на поставки Турции F-35 в случае завершения сделки с Россией по С-400.

США неоднократно заявляли, что исключат Турцию из участия в программе по F-35 в случае завершения выполнения контракта по С-400, Анкара последовательно подчеркивает, что эта сделка является окончательно решенным вопросом, и она не намерена ее пересматривать.

1тэ ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!