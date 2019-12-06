Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 1:27

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - США могут увеличить воинский контингент на Ближнем Востоке для противостояния действиям Ирана в регионе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, "наиболее реальным является направление дополнительно от 4 тыс. до 7 тыс. человек", отмечается в сообщении

В нем говорится, что потенциальную опасность представляют ракеты, которые Иран доставляет на иракскую территорию. Это несет в себе угрозу как американским войскам в Ираке, так и Саудовской Аравии.

Такая ситуация вызывает необходимость укрепления системы противовоздушной обороны, что может быть достигнуто путем наращивания сухопутных, воздушных и морских сил США в регионе.

Представители Пентагона заявили, что в настоящее время ведутся дискуссии, в первую очередь, о том, какие дополнительные военные возможности необходимы для сдерживания Ирана, а также на какой срок.

Численность дополнительного контингента будет зависеть от задач, которые еще будут определены. Пока никаких решений по этому вопросу принято не было.

Источники отмечают, что первоначально на Ближний Восток может быть направлено от 3 тыс. до 4 тыс. военных.

Накануне американские СМИ со ссылками на источники из разведслужб и Пентагона сообщили, что Иран доставил и складировал на территории Ирака определенное количество своих баллистических ракет.

Так, The New York Times пишет, что ракеты находятся на территориях, которые контролируют иракские боевики-шииты вблизи иранской границы, эти боевики оказывают содействие в том, чтобы эти склады с ракетами сохранялись в тайне.

CNN, ссылаясь на источники из тех же ведомств, сообщил, что американские разведчики и военные фиксировали перемещение из Ирана в Ирак баллистических ракет малой дальности.

Телеканал отмечает, что озабоченность США вызывает то, что ракеты теперь могут быть доставлены в районы, где они могут использоваться поддерживаемыми Ираном боевиками против американских войск.

1гк бм

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