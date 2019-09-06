Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 2:28

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер заявил, что европейским странам следует подумать над тем, чтобы самим финансировать проекты, от выделения средств на которые отказался Вашингтон в связи с переводом запланированных ранее средств на их сооружение на строительство стены на границе с Мексикой.

"Частью моего послания (Европе - ИФ) будет: "Если вы действительно озабочены, тогда, может быть, вам следует подумать над тем, чтобы оплатить эти объекты вместо нас". Это касается, в большинстве случаев, инфраструктуры в их собственных странах", - сказал Эспер журналистам в Лондоне.

Шеф Пентагона находится в поездке по западноевропейским странам: Германии, Великобритании и Франции.

Ранее Эспер сообщил лидерам Конгресса о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены.

Представители минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенного финансирования проектов за пределами США, часть из них - $771 млн - была запланирована на выделение Европе для сдерживания России.

Это решение президента США Дональда Трампа вызвало резкое недовольство в американском Конгрессе.

В частности, лидер меньшинства в Сенате США демократ Чак Шумер заявил: "Сокращение финансирования, направленного на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность".

Он отметил, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

При этом, согласно утверждениям Шумера, Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

Он сказал, что перераспределение средств на строительство стены, а также отложенная помощь Украине стали действиями, "когда президент Трамп непосредственным образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений".

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