Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 8:31

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Пентагон одобрил возведение 20 дополнительных миль заграждений и строительство сопутствующей инфраструктуры в штатах Аризона и Калифорния, сообщает американское издание Politico.

В американском оборонном ведомстве заявили, что это стало возможным ввиду того, что расходы на строительство запланированных заграждений оказались ниже, и дополнительное строительство можно осуществить из сэкономленных средств.

Ранее в американской администрации заявляли, что $2,5 млн, выделенных и фонда по борьбе с наркотиками, хватит на строительство 100 миль заграждений в штатах Нью-Мексико, Аризона и Калифорния.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

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