Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 18:40

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади появилось в интернете, сообщает в понедельник сайт SITE, отслеживающий активность исламских радикалов в интернете.

На этой видеозаписи он обсуждает бои при сирийском населенном пункте Багуз, сообщает о гибели большого количества боевиков, а также говорит о терактах на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье.

Где и когда сделана запись не сообщается.

Прежде кадры с А.Бакром аль-Багдади распространялись в июле 2014 года, когда он был показан в Большой мечети иракского города Мосула.

1ар ан

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