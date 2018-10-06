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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 16:47 06.10.2018 - 16:47

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Первая леди США Мелания Трамп в ходе визита в Египет заявила журналистам, что поддерживает кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США.

"Я думаю, что у него высокая квалификация для Верховного суда", - заявила она, ее слова приводит агентство "Ассошиэйтед пресс".

Она не стала комментировать обвинения в адрес Б.Кавано, однако отметила, что "жертвам насилия должна быть обязательно оказана помощь".

М.Трамп завершает свое турне по странам Африки в Египте.

Ожидается, что сенат США в скором времени проголосует по кандидатуре Б.Кавано. В пятницу состоялось ключевое процедурное голосование, по итогам которого сенаторы согласились прекратить обсуждение кандидатуры и перейти к следующему этапу процедуры утверждения Б.Кавано - финальному голосованию.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян. Б.Кавано обвинения отвергает.

Ранее на этой неделе в Вашингтоне прошли акции протеста против назначения Б.Кавано. В них приняли участие тысячи человек, большинство из которых - женщины. Акция была инициирована несколькими феминистскими организациями. Участники демонстрации скандировали лозунги: "Мы знаем правду", "Кавано солгал под присягой", "Нет, нет, Кавано должен уйти".

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