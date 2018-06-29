Первая леди США посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов в Аризоне
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Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Первая леди США Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов в Аризоне, в то время как администрация президента пытается справиться с миграционным кризисом, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
"Она добивается того, чтобы эти дети, попавшие в сложную ситуацию, получали надлежащий уход", - сообщила представитель первой леди Стефани Гришем.
"Первая леди понимает, насколько это сложный вопрос", - добавила она.
Ранее М.Трамп уже посещала центр для нелегальных иммигрантов в Техасе.
После жесткой критики этой политики Д.Трамп выступил за отмену таких мер, однако теперь для этого необходимо получить одобрение Конгресса. Консерваторы и представители демократов в Конгрессе в свою очередь уверены, что для борьбы с иммиграцией необходимы жесткие меры.
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Интерфакс