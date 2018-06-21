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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:58 21.06.2018 - 18:58

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Супруга президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья в четверг прибыла в штат Техас, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела с детьми нелегальных иммигрантов, разлученных с родителями из-за следственных мероприятий властей США, сообщают американские СМИ.

"Она хочет увидеть, что по-настоящему происходит. Она хотела увидеть близко, как только можно, то, что она видела по телевизору", - приводят СМИ слова представителя М.Трамп Стефани Гришем.

СМИ уточняют, что М.Трамп посетит центры, где содержатся дети иммигрантов.

Также, по словам офиса М.Трамп, она хотела бы выяснить, что могла бы предпринять еще администрация США для возвращения детей нелегалов в их семьи.

Накануне Д.Трамп подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые пребывают в страну.

Ранее в США и за их пределами поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов, прибывающих в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей.

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