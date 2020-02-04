Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 4:44

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Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.

Отмечается, что скончался 39-летний мужчина, который проходил лечение от данного заболевания. В январе он посещал Ухань. Вернувшись в Гонконг, он через восемь дней почувствовал недомогание, обратился в медучреждение, где у него была диагностирована пневмония, вызываемая "уханьским" коронавирусом, после чего был госпитализирован. Коронавирус был обнаружен и у его матери, которая также госпитализирована.

Таким образом это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Всего по состоянию на полдень понедельника, в Гонконге выявлено 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 159 человек наблюдаются медиками в связи с подозрением на болезнь.

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