Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.
Отмечается, что скончался 39-летний мужчина, который проходил лечение от данного заболевания.
Таким образом это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.
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