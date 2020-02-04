Гонконг. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый летальный исход от нового типа коронавируса зарегистрирован в Гонконге, сообщил телеканал TVB.

Отмечается, что скончался 39-летний мужчина, который проходил лечение от данного заболевания.

Таким образом это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

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