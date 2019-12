Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 во вторник после запуска японско-сингапурского спутника связи совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе у берегов штата Флорида, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Ракета Falcon 9 в 03:10 мск стартовала с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида с телекоммуникационным спутником JCSat-18/Kacific-1, предназначенным для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным SpaceX, через две минуты после старта от американской ракеты-носителя Falcon 9 отделилась первая многоразовая ступень, которая затем произвела автоматическую мягкую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в 650 км от побережья штата Флорида в Атлантике.

Данная первая ступень уже использовалась при запуске двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции, в частности, в мае и июле 2019 года.

Компания SpaceX во вторник также попытается впервые "поймать" многоразовый обтекатель ракеты. Специальные морские суда Ms. Tree и Мs. Chief, находящиеся в Атлантике, будут ловить обе его створки, спускающиеся на парашютах, в свои надводные сети.

Все прежние попытки сделать это после запусков ракет SpaceX не удавались из-за неблагоприятных условий на море.

