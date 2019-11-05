Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 7:05

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - На американо-китайских переговорах по торговле достигнут значительный прогресс, подписание первой фазы соглашения станет хорошим началом для достижения более крупных договоренностей, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Мы надеемся, что первый этап станет предшественником гораздо более надежного набора соглашений", - сказал Росс журналистам в Бангкоке, где он принимает участие в саммите АСЕАН.

По словам министра, соглашение первого этапа снизит напряженность и укрепит доверие между Соединенными Штатами и Китаем, а также повысит доверие к мировой торговле.

"Если мы реализуем первую фазу, это очень успокоит людей, потому что они увидят, что конечная точка, как мы надеемся, находится в пределах видимости", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп сказал ранее, что переговоры по первой фазе торгового соглашения с Китаем идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, как только работа над соглашением будет завершена.

Министерство коммерции КНР по итогам состоявшейся телефонной беседы главы делегации Китая вице-премьера Лю Хэ с американскими переговорщиками - торгпредом Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином сообщило: "Стороны провели искреннее и конструктивное обсуждение по решению ключевых вопросов, вызывающих озабоченности и достигли принципиального консенсуса".

Первая фаза, которую могут согласовать лидеры, включает в себя договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских фирм, пишет The Wall Street Journal.

В случае заключения соглашения США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

1гк бп

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