Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Первое заседание Конституционного комитета Сирии запланировано на 30 октября, заявил глава МИД страны Валид Муаллем.

"Как сообщил мне (спецпредставитель генсека ООН Гейр - ИФ) Педерсен, первая встреча запланирована на 30 октября", - сказал Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН.

В свою очередь, Лавров отметил, что формирование Конституционного комитета стало "важным шагом в политическом процессе Сирии".

"Создание комитета приветствуется всеми, мы вчера встречались с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, он полон энтузиазма, посмотрим, как будет организована первая встреча, церемония. Но, конечно, работа только начинается", добавил глава МИД РФ.

1ва 1йф тг

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта