Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 1:19

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Страны "астанинской тройки" поприветствовали завершение формирования сирийского конституционного комитета и договорились содействовать проведению его первого заседания в Женеве.

"Министры приветствовали завершение процесса формирования Конституционного комитета в результате определения его состава в ходе последнего трехстороннего саммита в Анкаре 16 сентября 2019 года и согласования сирийскими сторонами 23 сентября 2019 года правил процедуры при содействии стран-гарантов Астанинского формата и в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии", - говорится в заявлении, принятом по итогам министерской встречи России, Турции и Ирана, которая состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН во вторник.

В заявлении отмечается, что министры "выразили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии".

Кроме того, страны "астанинской тройки" договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета в Женеве.

"Министры отметили, что этот решающий шаг положит начало жизнеспособному и долгосрочному политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН", - говорится в заявлении.

В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозицией.

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