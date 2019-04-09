Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 6:54

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Первые контракты на поддержку строительства стены на границе с Мексикой могут быть заключены уже на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на чиновников министерства обороны США.

По их данным, первые контракты Инженерного корпуса США, которые поддержат строительство стены, должны быть подписаны на этой неделе. Как уточнил один из собеседников телеканала, это может произойти уже во вторник.

Уточняется, что данные контракты предусматривают поддержку работ на двух участках пограничной стены в Юме (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).

Представитель Инженерного корпуса армии заявлял CNN в прошлом месяце, что план предусматривает строительство 11 миль (более 17 км) ограждения в Юме и 46 миль (более 74 км) в Эль-Пасо.

Также ранее сообщалось, что если контракты будут заключены в середине апреля, строительство может начаться к концу мая.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в конце марта дал разрешение на использование $1 млрд из средств министерства обороны США на строительство стены на границе с Мексикой.

Отмечалось, что средства будут использованы для строительства участка стены на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 км), улучшение дорог и установку освещения в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).

В середине марта Д.Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Д.Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

Президент принял решение о режиме ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

1вз тг

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