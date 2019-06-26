Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:35

Сан-Франциско. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Сан-Франциско ввел первый в США запрет на продажу электронных сигарет, пишет Dow Jones.

Теперь постановление, предусматривающее запрет на продажу, распространение и изготовление электронных сигарет, должна подписать мэр города Лондон Брид.

Власти многих штатов, городов и округов запретили курение электронных сигарет в тех местах, где нельзя курить обычные сигареты, в том числе в ресторанах и офисах, однако ограничения, введенные в Сан-Франциско, на текущий момент стали самыми жесткими.

Запрет вступит в силу спустя семь месяцев после того, как мэр подпишет соответствующее постановление. За нарушение закона будет предусматриваться штраф в размере $1 тыс. и другие меры наказания.

Запрет в отношении электронных сигарет будет действовать до тех пор, пока их продажу не одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Регулятор дал производителям срок до 2022 года, чтобы предоставить свою продукцию на проверку.

ор вч пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!