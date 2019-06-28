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Осака (Япония). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Первый день саммита лидеров "большой двадцатки" и приглашенных международных организаций завершается в японской Осаке.

В этот день мировые лидеры провели серии двусторонних и трехсторонних встреч, а также приняли участие в совместных мероприятиях и дискуссиях на различные темы от инвестиций и торговли до цифровой экономики.

ВСТРЕЧА ПУТИНА И ТРАМПА: ГЕОПОЛИТИКА И ИРОНИЯ

Российский лидер Владимир Путин в первый день саммита провел серию коротких и полномасштабных встреч на полях G20 со своими иностранными коллегами: президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Встреча Путина с Трампом продлилась примерно полтора часа. Трамп сравнил поведение журналистов на его встрече с российским президентом с обстановкой на вручении "Оскаров".

В ходе встречи, сообщили в Белом доме, лидеры обсудили контроль над вооружениями и темы, связанные с Ираном, Украиной, Сирией и Венесуэлой.

Также Трамп пожаловался Путину на американских журналистов, в очередной раз назвав СМИ из своей страны "фейковыми".

"Фейковые СМИ, отличный термин, не так ли? У вас в России такой проблемы нет, но у нас есть", - сказал Трамп.

"У нас тоже есть. Все так же", - ответил Путин по-английски.

После этого оба президента усмехнулись.

Многие зарубежные СМИ сочли шуткой просьбу Трампа к Путину не вмешиваться в выборы. Перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, заявит ли он российскому лидеру о недопустимости вмешательства в выборы 2020 года. Американские журналисты очень часто задают Трампу именно этот вопрос, когда речь заходит о его контактах с Путиным.

"Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп. Затем, повернувшись к Путину, он, улыбнувшись, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Мировые СМИ вынесли сообщения о словах Трампа на первые полосы, причем многие усмотрели иронию в тональности президента США.

Так, агентство ЭФЭ, сообщает, что Трамп "саркастически попросил не вмешиваться в выборы 2020 года в США". По утверждению агентства, Трамп, говоря о выборах, слегка повернулся к Путину, но не посмотрел ему в глаза.

Агентство Associated Press обратило внимание, что, обращаясь к Путину, Трамп указал на него пальцем и ухмылялся, а затем "весело повторил свою просьбу". По утверждению агентства, Трамп выглядел так, как будто шутил. Путин в ответ улыбнулся, отмечает агентство.

Телеканал CNN, регулярно критикующий американского президента, счел, что Трамп сделал Путину "несерьезное предупреждение", и обратил внимание, что вопрос вмешательства в выборы Трамп затронул только тогда, когда его об этом спросили журналисты. Делегация Трампа, в том числе, госсекретарь США Майк Помпео, улыбались, когда Трамп обратился к Путину, отмечает телеканал. По мнению телеканала, высказывание Трампа выглядело шутливым.

Газета The Wall Street Journal написала, что тон Трампа "остается открытым для интерпретации". Газета заметила, что Трамп говорил "с легкой улыбкой".

Los Angeles Times сочла, что заявление Трампа было "скорее не жестким упреком, а саркастичной шуткой между друзьями".

ВСТРЕЧА ПУТИНА И МЭЙ: ХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В пятницу состоялась первая за последние три года полноформатная встреча президента Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Последний раз они проводили переговоры 4 сентября 2016 года в Китае на саммите "группы двадцати". Тем не менее, в Лондоне заявляли, что эта встреча не свидетельствует о нормализации отношений Москвы и Лондона.

Встреча проводилась в формате "один-на-один" только в присутствии переводчиков.

По ее итогам представитель Даунинг-стрит выступил с достаточно резкими и однозначными заявлениями. Мэй, как сообщил ее представитель, заявила Путину о невозможности нормализации отношений при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам. По ее словам, речь идет о "враждебном вмешательстве в дела других государств, дезинформации и кибератаках". Кроме того, она вновь подняла тему с нападением в Солсбери, обвинив в нем Россию.

Также она указала на необходимость деэскалации ситуации на Украине, заявила о важности сохранения иранского ядерного соглашения и пообещала Путину продолжить защищать принципы либеральной демократии. Путин же в опубликованном в четверг интервью газете The Financial Times заявил, что, по его мнению, либерализм уже изжил себя.

В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать.

После встречи фотографы запечатлели рукопожатие двух лидеров. На фотографиях Тереза Мэй не улыбается и не смотрит на российского лидера.

ВСТРЕЧИ "НА НОГАХ" И ЗНАКОМСТВА С ПАРТНЕРАМИ

С Рамафосой Путин обсуждал двусторонние российско-южноафриканские отношения и конкретные проекты области добычи природных ископаемых, таких как платина, а также сферы железной дороги, ГЛОНАСС и атомной энергетики. Предыдущий раз лидеры встречались в Йоханнесбурге год назад.

Кроме того, в Осаке Путин впервые встретился и познакомился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у них была возможность хорошо познакомиться, пока они ждали остальных участников встречи БРИКС. Встреча лидеров БРИКС состоялась также в рамках G20.

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин успел пообщаться коротко: полноформатная встреча с ним у российского лидера запланирована на субботу. Также Путин по окончании саммита БРИКС кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Оба лидера после завершения саммита оживленно на протяжении некоторого времени что-то обсуждали.

"ЯПОНСКИЕ" ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМПА

Помимо Путина Трамп встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и принял его предложение посетить эту страну. Он обсуждал с ним Венесуэлу и связанные с Китаем угрозы.

"Мы поедем в Бразилию. Я жду с нетерпением этого", - сказал Трамп журналистам перед встречей с бразильским лидером в Осаке. Президент США отметил, что, по его мнению, отношения между Бразилией и Соединенными Штатами сейчас теснее, чем когда-либо.

В свою очередь Болсонару выразил готовность работать с Вашингтоном, а также признался в личной симпатии к Трампу.

Трамп на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ и премьером Индии Моди договорились укреплять сотрудничество в обеспечении безопасности на море, а также в продвижении мира и процветания в Индийском океане и Тихоокеанском регионе. Кроме того, Трамп успел позавтракать с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Фотографы в пятницу неоднократно снимали Трампа рядом с президентом Турции. На одном из снимков они жмут друг другу руки, широко улыбаясь, позируя фотографам.

ОБЩЕЕ ФОТО

В пятницу лидеры, собравшиеся на G20, также сделали памятную фотографию. В самом центре снимка в первом ряду расположился премьер-министр Японии, страны, принимающей саммит, Синдзо Абэ. По левую руку от него на фотографии президент Аргентины Маурисио Макри, следом за которым в первом ряду стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По правую руку от Абэ в первом ряду расположились наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо них, в первом ряду ближе к краю стоят канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

На то, что наследный принц Саудовской Аравии стоит почти в центре фотографии, обратило внимание агентство Associated Press, которое заявило, что "для многих он является международным изгоем, но это невозможно понять из того пышного приема", который принц получил на G20. Агентство напомнило, что эксперт ООН недавно призвал расследовать возможную роль саудовского принца в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Позади Абэ на фотографии расположились премьер-министры Канады и Индии Джастин Трюдо и Нарендра Моди. Также во втором рябу на фотографии стоит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая в скором времени покинет свой пост, и председатель Европейского совета Дональд Туск, также в ближайшее время покидающий свою должность в ЕС

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Во второй половине дня лидеры государств провели сессию, посвященную вопросам цифровой экономики. Они приняли совместную декларацию, в которой указали на то, что цифровизация меняет все экономические и социальные аспекты, а данные становятся важнейшим источником экономического роста.

В декларации они говорят о необходимости продвижения диалога по темам цифровой экономики на национальном и международном уровнях, чтобы извлекать максимальную выгоду из технологий и цифровизации, а также поддерживать скорость развития быстрорастущей цифровой экономики.

БРИКС НА G20

В рамках саммита также состоялась встреча лидеров государств БРИКС, и по ее итогам страны приняли совместное заявление. Они отметили в нем, что мировая экономика демонстрирует признаки стабилизации, прогнозируется ее умеренный рост.

"Мировая экономика демонстрирует признаки стабилизации, и в целом прогнозируется ее умеренный рост во второй половине текущего года и затем в 2020 году", - говорится в заявлении.

Тем не менее, они считают, что перспективы ускорения темпов роста остаются крайне неоднозначными на фоне усугубляющихся торговых и геополитических противоречий, волатильности цен на сырьевых рынках, неравенства и недостаточно инклюзивного роста, более жестких экономических условий, представляющих дополнительные риски.

"Сохраняются значительные хронические глобальные дисбалансы, требующие тщательного мониторинга и надлежащих мер реагирования. Мы вновь подчеркиваем важность формирования благоприятной мировой экономической конъюнктуры для обеспечения устойчивого роста международной торговли", - говорится в заявлении.

"На этом фоне мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее десятилетие страны БРИКС были основными движущими силами глобального роста и что в настоящее время на их долю приходится почти треть мирового объема производства. Согласно прогнозам, в период до 2030 года страны БРИКС по-прежнему будут обеспечивать более половины глобального экономического роста", - отмечают лидеры стран БРИКС.

ИСТОРИЯ САММИТА

"Большая двадцатка" объединяет государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В нее входят такие страны, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз. ЕС на саммитах представляют председатель Европейской комиссии и председатель Европейского совета. На саммите в Осаке это Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, соответственно.

Входящие в состав "двадцатки" государства представляют 80% глобального валового внутреннего продукта. Изначально предполагалось, что эта встреча станет основной площадкой для форума международного экономического сотрудничества, однако позднее фокус сместился в сторону политики. В последние годы на саммитах G20 лидеры государств и их делегации ведут переговоры не только об экономических и финансовых вопросах, но также активно обсуждают международную повестку, вопросы климата, цифровой экономики и развития.

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