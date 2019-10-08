Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 17:17

Нью-Йорк (ООН). 8 октября. ИНТЕРФАКС - Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения, посредством голосования принял решение не закрывать во вторник заседание, передает корреспондент "Интерфакса".

Представитель Ирана взял слово и предложил закрыть заседание комитета во вторник из-за визовых проблем у ряда делегаций до тех пор, пока не будет получена реакция от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Россия поддержала Иран и предложила "временно прервать" заседание.

"Поддерживаем предложение о временном, подчеркиваю, перерыве в работе нашей сессии с тем, чтобы вопрос был доложен непосредственно генеральному секретарю ООН, который несет личную ответственность за то, чтобы все делегации имели равный и ничем не ограниченный доступ на наши с вами мероприятия в штаб-квартире ООН", - заявил глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Делегация США выступила с возражением, и в связи с этим председатель первого комитета предложил провести голосование по предложению Ирана.

"За - 16 (стран-членов ООН - ИФ), против - 78, воздержавшиеся - 31. Комитетом принято решение не закрывать заседание", - заявил председатель по итогам голосования.

Ранее в понедельник зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве и замглавы делегации Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии первого комитета ГА ООН.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Белоусов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

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