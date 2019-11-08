Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 16:57

Нью-Йорк (ООН). 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый комитет Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности не принял предложенный Россией проект решения о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за невыдачи американских виз ряду делегаций, в том числе российской, передает корреспондент "Интерфакса".

Против проекта решения "Повышение эффективности работы Первого комитета", предложенный Россией, Сирией, Анголой, Бурунди и Никарагуа, проголосовали 69 стран, в том числе США, а 72 государства решили воздержаться. Предложение России поддержали 18 стран.

"Если (визовые - ИФ) вопросы (...) не будут решены (генсекретарем ООН - ИФ) в разумный и ограниченный период времени, Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене", - говорилось в проекте документа.

При этом Россия в документе предлагала генеральному секретарю ООН "представить не позднее 1 февраля 2020 года доклад о выполнении правительством США его обязательств (...) в частности в отношении обеспечения всем без исключения представителям государств-членов ООН беспрепятственного доступа в Центральные учреждения ООН, и о последствиях для эффективности работы Первого комитета".

Кроме того, в проекте решения содержалась просьба к генсекретарю "представить, в случае отсутствия прогресса к 1 апреля 2020 года, доклад об альтернативных местах проведения сессии Первого комитета 2020 года, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях для бюджета".

Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов перед голосованием по проекту документа сообщил, что Россия в ходе обсуждения проекта "учла мнения других делегаций" и "пошла на изменения первоначального текста проекта решения".

"Документ направлен на то, чтобы еще раз позволить секретариату ООН и генсекретарю ООН предпринять усилия для урегулирования визовой проблемы", - пояснил Белоусов.

В свою очередь представитель США перед голосованием призвал делегации голосовать против российского проекта решения, так как данный вопрос, по его мнению, не должен обсуждаться в Первом комитете.

В рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.

18 октября Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета проект решения о переносе работы комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, где обсуждались вопросы невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при Организации, и конфискации американскими властями загородной резиденции российского постпредства. 1 ноября Комитет опубликовал доклад, в котором рекомендовал генеральному секретарю Антониу Гутерришу как можно быстрее разрешить вопрос с невыдачей виз, иначе будет серьезно рассмотрена возможность решения вопроса через арбитраж. Комитет в докладе также "выразил озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям определенных государств-членов" ООН.

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