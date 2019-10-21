Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 19:50

Нью-Йорк (ООН). 21 октября. ИНТЕРФАКС - Первый комитет Генассамблеи ООН вновь не смог одобрить полностью программу работы из-за нерешенной ситуации с невыдачей американских виз ряду делегаций, в том числе российской, передает корреспондент "Интерфакса".

В понедельник первый комитет вновь вернулся к обсуждению и принятию пунктов программы работы, однако из-за заявлений России и других государств, включая Иран, Сирию, Венесуэлу, было принято решение одобрить только часть пунктов, отложив рассмотрение двух до 7-8 ноября.

"Как только мы примем решение по всем резолюциям и решениям, мы вернемся к организационным вопросам", - сообщил председатель комитета, постпред Боливии при ООН Саша Льоренти Солиз.

В связи с этим представитель РФ в комитете, зампостпреда при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заверил, что Россия "не оставит визовой вопрос без пристального внимания", "будет ставить его постоянно", пока идет субстантивная работа по части пунктов программы работы комитета.

По его словам, полноценное участие ряда делегаций, включая российской, в комитет заблокировано Соединенными Штатами. "Последнее заседание Комитета по сношениям со страной пребывания продемонстрировало, что власти США не собираются менять свою позицию и пересматривать свою дискриминационную визовую политику (...) Таким образом, полноценное участие российской делегации и ряда других делегаций, по сути, заблокировано", - сказал Белоусов на заседании комитета.

По словам российского дипломата, "невозможно будет принять ни одного стоящего решения, если по воле одного государства (...) будет постоянно подрываться работа ключевого комитета ООН". "Не имея возможности направить на мероприятия ООН своих экспертов из-за визового произвола американских властей, другие государства оказываются в худших условиях по сравнению с самими США", - заявил Белоусов.

Две недели назад Первый комитет (по вопросам разоружения и международной безопасности) и Шестой (по правовым вопросам) Генассамблеи ООН начали свою работу по ограниченному кругу вопросов при условии, что вопрос с невыдачей США виз ряду делегаций не будет оставлен без внимания, в том числе со стороны генерального секретаря Антониу Гутерриша.

14 октября стало известно, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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