Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 12:05

*** В случае отказа Стерджен рассмотрит все варианты решения шотландского вопроса

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен в четверг направит в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии, сообщил в четверг телеканал Sky News.

"Шотландия ясно дала понять на прошлой неделе, что не хочет, чтобы правительство консерваторов, возглавляемое Борисом Джонсоном, вывело нас из Европейского союза", - заявила Стерджен в своей резиденции в Эдинбурге.

"Это будущее, с которым мы столкнемся, если у нас не будет возможности рассмотреть независимость как альтернативный вариант", - добавила она.

Стерджен также опубликовала документ о праве Шотландии на выбор. Как отмечает телеканал, в документе содержится законопроект, согласно которому Холирудский дворец получит право инициировать проведение референдума.

"У правительства Шотландии есть четкий демократический мандат, который предлагает людям сделать выбор будущего посредством референдума о независимости, и у правительства Великобритании есть демократическая обязанность признать это", - отметила Стерджен.

Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам британских выборов, SNP получила 48 мест из 59, на которые в палате общин имеет право Шотландия.

Она также подчеркнула, что в случае, если премьер Британии Борис Джонсон откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.

"Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление", - заявила Стерджен, отметив при этом, что мандат о независимости Шотландии имеет большую силу, чем соглашение Джонсона о Brexit.

Как сообщают СМИ, Джонсон, в свою очередь, выступает против проведения референдума.

В октябре этого года Стерджен заявляла, что намерена до конца этого года обратиться к британским властям с официальным запросом на организацию в 2020 году нового референдума о независимости Шотландии.

Она отмечала, что Лондон пытается вывести из ЕС Шотландию против ее воли.

Консерваторы согласно почти окончательным итогам выборов в Великобритании получили более половины мест (364) в палате общин. На втором месте, с большим отставанием, идут лейбористы (203). Шотландская национальная партия - на третьем месте с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года.

1ви ар

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