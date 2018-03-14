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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:31 14.03.2018 - 15:31

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен высказалась в поддержку мер, объявленных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в отношении России, написала она в среду в "Твиттере".

В то же время она уточнила, что власти Великобритании должны продумывать дальнейшие действия в этом направлении.

"С действиями России нельзя мириться. Пропорциональный, но твердый, правильный ответ. Поддерживаю первоначальные действия премьер-министра, но дальнейшие законодательные меры потребуют тщательного изучения. Главное, что Россия не может незаконно убивать или пытаться убивать на наших улицах и оставаться безнаказанной", - написала Н.Стерджен.

Ранее в среду, выступая в парламенте Т.Мэй, заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по ее словам, на разведку. Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, добавила премьер. Также Т.Мэй заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта Т.Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

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