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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 19:37 09.06.2018 - 19:37

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии и лидер выступающей за независимость от Великобритании Шотландской национальной партии Никола Стерджен в субботу призвала своих сторонников повременить с назначением даты нового референдума о независимости.

"(Среди шотландцев - ИФ) растет уверенность в идее независимости", - приводят западные СМИ ее слова во время выступления перед членами партии.

Н.Стерджен при этом призвала своих сторонников "направить энергию" на то, чтобы убедить все еще сомневающихся шотландцев в необходимости референдума о независимости, "пока они ждут прояснений по вопросу Brexit (выхода Великобритании из состава Европейского союза - ИФ)".

Она отметила, что "на данный момент это куда более важная задача", нежели назначение даты проведения нового референдума.

В прошлом месяце Н.Стерджен заявила, что примет решение по срокам проведения второго референдума о независимости Шотландии после того, как британское правительство определится со своими действиями в рамках Brexit.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведение нового референдума о независимости Шотландии было бы несвоевременным.

"Сейчас не время для очередного несущего раздор референдума о независимости, и в нем нет нужды", - сказала она.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.

1ла аю ки

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