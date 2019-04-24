Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 16:35

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен хочет провести второй референдум о независимости Шотландии в случае, если Великобритания покинет ЕС, сообщает в среду телеканал BBC.

Н.Стерджен пообещала представить соответствующий законопроект до конца 2019 года и попросила свою партию выступить в поддержку независимости Шотландии.

"Выбор между Brexit и будущим для Шотландии в качестве независимого европейского государства должен быть дан (жителям Шотландии - ИФ) в период работы парламента нынешнего созыва", - отметила Н.Стерджен.

Таким образом, Н.Стерджен хочет провести второй по счету референдум о независимости Шотландии до мая 2021 года, когда там пройдут выборы в местные органы власти.

ЕС и Великобритания договорились продлить срока Brexit до 31 октября 2019 года. Великобритания может покинуть ЕС и раньше, если британские депутаты поддержат соглашение с Брюсселем по условиям Brexit.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.

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