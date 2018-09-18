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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 11:34 18.09.2018 - 11:34

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Первый раунд переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина начался в здании ЦК Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, сообщают СМИ с места событий.

По предварительным оценкам, он продлится полтора часа.

Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян с трехдневным визитом во вторник утром.

"Я хочу добиться мира. Не каких-то изменений, которые могут меняться в зависимости от ситуации, а необратимого, постоянного и несокрушимого мира, независимо от того, что может случиться на мировой арене", - написал президент Южной Кореи в "Твиттере" перед поездкой в северокорейскую столицу.

Вопрос о путях денуклеаризации Корейского полуострова - главная тема переговоров двух лидеров, сообщил на пресс-конференции в минувший понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.

"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ)" - заявил глава администрации южнокорейского лидера.

Чиновник отметил, что в повестку переговоров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между КНДР и Южной Кореей.

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