Первый самолет пятого поколения F-35А передан турецким ВВС
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Стамбул.21 июня. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи первого самолета пятого поколения F-35А с бортовым номером 18-0001 для ВВС Турции прошла на предприятии компании-производителя Lockheed Martin в Техасе, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.
В церемонии приняли участие представители руководства ВПК Турции, сотрудники Lockheed Martin и турецких компаний, участвующих в проекте создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.
Отмечается, что Турция участвует в программе разработки F-35 с 1999 года.
"Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан", - говорится в сообщении.
Первый турецкий F-35 будет размещен на авиабазе "Люк" в американском штате Аризона, где его задействуют для обучения пилотов.
1кю ар
Интерфакс