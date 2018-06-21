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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 19:19 21.06.2018 - 19:19

Стамбул.21 июня. ИНТЕРФАКС - Церемония передачи первого самолета пятого поколения F-35А с бортовым номером 18-0001 для ВВС Турции прошла на предприятии компании-производителя Lockheed Martin в Техасе, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

В церемонии приняли участие представители руководства ВПК Турции, сотрудники Lockheed Martin и турецких компаний, участвующих в проекте создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Отмечается, что Турция участвует в программе разработки F-35 с 1999 года.

"Контракт по первой партии из 30 самолетов уже подписан", - говорится в сообщении.

Первый турецкий F-35 будет размещен на авиабазе "Люк" в американском штате Аризона, где его задействуют для обучения пилотов.

1кю ар

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