Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 1:09

Гонконг. 31 января. ИНТЕРФАКС - Первый самолет, эвакуировавший 367 южнокорейцев из пораженного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в Сеул в пятницу, сообщает в пятницу "Ренхап".

Самолет приземлился в Международном аэропорту Кимпхо в Сеуле. Отмечается, что на нем были доставлены на родину около половины из 720 граждан Южной Кореи, обратившихся с просьбой об эвакуации.

Перед посадкой на самолет в Международном аэропорту Уханя Тяньхэ пассажиры прошли тщательный медицинский осмотр.

Теперь пассажиры должны пройти повторную проверку на новый тип коронавируса. После чего их разместят в местах временного пребывания в городе Чинчхон в 91 километре к югу от Сеула и в Асане в 100 километрах к юго-востоку от Сеула, где они пробудут две недели.

Южная Корея намерена направить еще один самолет в Ухань, чтобы доставить оставшихся граждан домой.

1вз тг

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