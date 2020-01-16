Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 3:06

Токио. 16 января. ИНТЕРФАКС - Министерство здравоохранения Японии сообщило о первом случае заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Согласно данным ведомства, первым заболевшим стал 30-летний мужчина, житель префектуры Канагава, который вернулся в Японию 6 января после поездки в китайский город Ухань.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован в прошлую пятницу, но в среду уже выздоровел и был выписан.

Ранее сообщалось, что в декабре в китайском городе Ухань началась вспышка нового, похожего на пневмонию вируса.

Ученые КНР, исследующие загадочную вспышку вирусной пневмонии в центральной части Китая, обнаружили новый штамм коронавируса, вызвавший болезнь.

По данным китайских властей, в провинции Хубэй на 5 января было зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находились в критическом состоянии.

По сообщениям китайских СМИ, явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено. Предполагается, что заболевшие могли заразиться, контактируя с животными, а также потребляя морепродукты.

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