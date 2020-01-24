Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 3:08

Пекин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Больной пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончался в городе Суйхуа граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, сообщило в пятницу центральное телевидение Китая.

Ранее госкомитет КНР по здравоохранению информировал о 25 случаях летального исхода от новой пневмонии, 24 случаях в провинции Хубэй и одном - в провинции Хэбэй.

В Хэйлунцзяне выявлено четыре случая заболевания, включая смертельный: по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин и Суйхуа.

По данным госкомитета по здравоохранению, распространенным ранее, число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях.

Вместе с тем, как свидетельствуют постоянно поступающие сообщения китайских СМИ, число выявленных больных в различных районах страны продолжает расти очень высокими темпами.

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