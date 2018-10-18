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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 15:02 18.10.2018 - 15:02

Абердин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Случай коровьего бешенства (BSE), зафиксированный на шотландской ферме, стал первым в Великобритании с 2015 года, пишут в четверг британские СМИ.

Правительство Шотландии подтвердило факт вспышки опасного заболевания. Как говорится в пресс-релизе шотландского кабинета министров, ферма в Абердиншире изолирована, предприняты все стандартные меры безопасности, угрозы здоровью людей нет.

Вместе с тем уже возникли опасения, что некоторые страны могут ввести ограничения на ввоз британской говядины. Китай не так давно снял такие ограничения, действовавшие более 20 лет. Для Шотландии, особенно для окрестностей Абердина, сельское хозяйство в целом и разведение крупного рогатого скота в частности - важные статьи доходов.

Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (коровье бешенство), поражающая нервную систему животных, впервые была обнаружена в Великобритании в 1986 году. Употребление мяса зараженных коров может вызвать у людей болезнь Крейтцфельдта-Якоба, заканчивающуюся летальным исходом в большинстве случаев.

К сентябрю этого года ученые из канадского Университета Альберты завершили построение компьютерной модели приона, вызывающего коровье бешенство и болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Считается, что эти исследования со временем помогут лучше понять природу заболевания и бороться с ними.

Служба финансово-экономической информации

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