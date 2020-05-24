Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 3:35

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Первый из пяти танкеров, перевозящих горючее из Ирана в Венесуэлу, благополучно вошел в территориальные воды страны, сообщил портал Refinitiv Eikon.

"Мы приветствуем корабли из Исламской Республики Иран, которые вскоре прибудут в порты нашего отечества", - написал ранее в твиттере министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами.

Государственное телевидение Венесуэлы показало военный корабль и самолет, которые готовятся встречать танкеры, как только те достигнут исключительной экономической зоны страны.

Пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего следуют из Ирана в Венесуэлу. Обе страны находятся под санкциями США.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

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