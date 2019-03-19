Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 15:00

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Сотни американских военнослужащих начали прибывать в ФРГ в рамках испытания новой стратегии по быстрому развертыванию военного контингента и усилению присутствия НАТО в Восточной Европе на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает во вторник Associated Press.

Командование сухопутных войск США в Европе сообщило, что 350 военнослужащих из 1-ой танковой дивизии прибыли во вторник в район Берлина, при этом всего на этой неделе в Германию должны прибыть 1,5 тыс. американских военнослужащих.

AP отмечает, что далее они направятся в Польшу, где будут работать на танках и другой тяжелой технике, транспортированной заранее из Нидерландов. Планируется, что американские солдаты проведут совместные учения с польскими военнослужащими.

Ранее портал Defense One сообщил, что замминистра обороны США Джон Руд провел в Варшаве переговоры с представителями польского министерства обороны о возможности размещения на постоянной основе американских войск в Польше.

Портал напомнил, что идея создания военного объекта США в Польше существует на протяжении последних десятилетий, однако получила существенную поддержку Вашингтона лишь после встречи в прошлом сентябре президента США Дональда Трампа с польским коллегой Анджеем Дудой.

1кю ар бп

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