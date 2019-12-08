Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 14:53

Париж. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Жителям Парижа рекомендуют не пользоваться общественным транспортом в ближайшие дни из-за запланированных профсоюзами забастовок, сообщают французские СМИ.

"В ближайшие дни мы рекомендуем избегать общественного транспорта", - говорится в сообщении на сайте RATP, госструктуры, которая управляет общественным транспортом французской столицы и ее пригорода. Ежедневно поездами, автобусами, метро и трамваями RATP пользуются порядка 10 млн пассажиров в Париже.

Ожидается, что полностью не будут работать 10 из 16 линий метрополитена, а на четырех из оставшихся движение поездов будет ограничено. Только две линии метрополитена забастовка транспортников не затронет.

Забастовки начались в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.

Еще одна массовая акция протеста запланирована на вторник 10 декабря. Манифестации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.

1эф аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!