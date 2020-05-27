Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 11:58

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил разрешение от королевы Елизаветы II заниматься спортом на территории ее официальной резиденции - Букингемского дворца, сообщает британское издание Express.

По его данным, соответствующее разрешение Джонсон, недавно переболевший коронавирусом, получил из-за обеспокоенности, связанной с его здоровьем и безопасностью, ввиду того, что он любит заниматься спортом и устраивать пробежки в общественных местах.

Накануне британский премьер был замечен у въезда в Букингемский дворец. Он был одет в красную футболку, синие шорты и кроссовки.

Помимо садовой территории, по которой Джонсон может устраивать пробежки, дворцовый комплекс также имеет свои собственный теннисный корт. Отмечается, что нынешний премьер является большим любителем этого вида спорта.

Источник в королевской семье подтвердил изданию получение Джонсоном разрешения на занятия спортом в Букингемском дворце. По его словам, королева ранее "время от времени" предоставляла возможность использовать территорию дворца и предыдущим премьерам страны.

Сама Елизавета II вместе с супругом в настоящее время находятся в Виндзорском замке. По данным британских СМИ, королева ежедневно занимается там верховой ездой.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но затем сообщили, что его состояние ухудшилось и его поместили в палату интенсивной терапии. В середине апреля его выписали, и он вернулся к работе.

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