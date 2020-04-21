Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 19:06

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп во вторник обсудили по телефону координированное международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

"Премьер-министр поговорил с президентом Трампом сегодня в полдень и поблагодарил его за его добрые пожелания, когда ему нездоровилось. Лидеры согласились с важностью координированной международной реакции на коронавирус, в том числе, через G7, где председательствуют США", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

"Они также обсудили продолжение сотрудничества Великобритании и США в борьбе против пандемии. Они заявили о приверженности работе над укреплением наших двусторонних отношений, в том числе, через подписание договора о свободной торговле как можно скорее", - отмечается в нем.

Джонсон несколько дней провел в больнице с коронавирусом. Трамп неоднократно желал ему скорейшего выздоровления и предлагал американскую медпомощь.

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