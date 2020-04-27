Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 11:08

Лондон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свой первый рабочий день после болезни призвал британцев к единству и оптимизму и выразил уверенность, что Великобритания преодолеет коронавирус.

"Вместе мы пройдем через это...И Великобритания станет сильнее, чем когда-либо", - заявил Джонсон, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Его выступление транслировало британское телевидение.

"Если мы как страна сможем продемонстрировать такой же оптимизм и энергию, что и капитан Том Мур, которому на этой неделе исполняется 100 лет, если мы сможем продемонстрировать такой же дух единства и решимости, который мы все уже показали в прошедшие шесть недель, то я совершенно не сомневаюсь, что мы победим", - сказал он.

Том Мур - британский ветеран Второй мировой войны. Он известен в Великобритании тем, что в возрасте 99 лет начал принял участие в акции по сбору средств для Национальной службы здравоохранения страны. В рамках акции мужчина ходил с ходунками вокруг своего дома. Акцией заинтересовались СМИ, и Мур стал символом борьбы с коронавирусом в Великобритании.

Джонсон подчеркнул, что коронавирус стал вызовом для Великобритании.

"Правда, что это самый большой вызов, с которым страна столкнулась со времен войны", - сказал Джонсон.

"Но также правда, что мы добиваемся прогресса", - добавил он, отметив, что в больницы стало поступать меньше пациентов чем раньше, уменьшилась нагрузка на отделения интенсивной терапии.

Глава британского правительства попросил прощения за то, что из-за проблем со здоровьем он отсутствовал на работе дольше, чем ему хотелось бы. Он поблагодарил все британцев, а также главу МИД Великобритании Доминика Рааба, который исполнял обязанности премьера во время болезни Джонсона.

Премьер подчеркнул, что время ослаблять меры, введенные из-за коронавируса, еще не настало. Ослабить их власти смогут только тогда, когда убедятся, что из-за этого не произойдет второй пик заболеваемости, отметил он.

Это первый рабочий день премьера после того, как он поступил в больницу с коронавирусом.

Борис Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома, но затем поступил в больницу. Несколько дней премьер провел в палате интенсивной терапии.

12 апреля Джонсона выписали из больницы, но он не приступил к работе, а отправился в загородную резиденцию, где продолжил восстанавливать здоровье.

На Даунинг-стрит премьер вернулся вечером 26 апреля. Сообщается, что в понедельник он проведет заседание правительства по коронавирусу.

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