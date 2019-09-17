Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 8:43

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Переговоров с США не будет ни на каком уровне", - приводит агентство слова аятоллы.

Вероятно, такое заявление стало реакцией на предположения о встрече между лидерами Ирана и США в рамках Генассамблеи ООН позднее в сентябре, отмечает агентство.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятной встрече президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани на Генеральной Ассамблее ООН. Так, агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.

Советник американского лидера Келиэнн Конуэй затем заявила в эфире телеканала Fox News, что встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

В иранском МИД, в свою очередь, заявили, что встреча Трампа и Рухани на Генассамблее не запланирована.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

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