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Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 19:12 14.10.2018 - 19:12

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Переговорщикам, обсуждающим условия выхода Великобритании из ЕС, удалось согласовать условия соглашения по Brexit, сообщает в воскресенье издание "Политико" со ссылкой на три неназванных дипломата ЕС.

Издание отмечает, что первые признаки скорого достижения предварительного соглашения появились ранее в воскресенье, когда британские власти обнародовали заявление о незапланированном визите министра по делам Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

В свою очередь источники "Политико" сообщили, что вечером в Брюсселе запланирована встреча постпредов государств ЕС, которые обсудят данный вариант соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Однако, как подчеркнул один из дипломатов, "сделка пока имеется лишь на уровне переговорщиков".

Также дипломаты задались вопросом, как это соглашение воспримут в Лондоне, и допустили возможность того, что соглашение заблокируют в британском кабинете министров или парламентарии в палате общин.

В Европейской комиссии от комментариев на эту тему отказались, отмечает "Политико".

Издание также пишет, что проект соглашения по Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС в эту среду, и только в рамках этого формата предварительное соглашение может получить добро со стороны ЕС для его дальнейшей реализации.

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