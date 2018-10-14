Переговорщикам по Brexit удалось выработать соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС - "Политико"
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Переговорщикам, обсуждающим условия выхода Великобритании из ЕС, удалось согласовать условия соглашения по Brexit, сообщает в воскресенье издание "Политико" со ссылкой на три неназванных дипломата ЕС.
Издание отмечает, что первые признаки скорого достижения предварительного соглашения появились ранее в воскресенье, когда британские власти обнародовали заявление о незапланированном визите министра по делам Brexit Доминика Рааба в Брюссель.
В свою очередь источники "Политико" сообщили, что вечером в Брюсселе запланирована встреча постпредов государств ЕС, которые обсудят данный вариант соглашения между Лондоном и Брюсселем.
Однако, как подчеркнул один из дипломатов, "сделка пока имеется лишь на уровне переговорщиков".
Также дипломаты задались вопросом, как это соглашение воспримут в Лондоне, и допустили возможность того, что соглашение заблокируют в британском кабинете министров или парламентарии в палате общин.
В Европейской комиссии от комментариев на эту тему отказались, отмечает "Политико".
Издание также пишет, что проект соглашения по Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС в эту среду, и только в рамках этого формата предварительное соглашение может получить добро со стороны ЕС для его дальнейшей реализации.
1аю де
Интерфакс