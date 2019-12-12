Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 11:51

Пекин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Команды переговорщиков США и Китая продолжают работу над заключением торгового соглашения с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

"Команды от обеих сторон поддерживают тесные контакты", - сказал официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн на брифинге в четверг.

Участники переговоров готовят почву для отсрочки нового раунда пошлин, которые должны вступить в силу 15 декабря, сообщила The Wall Street Journal ранее на этой неделе. В последние дни чиновники в Пекине и Вашингтоне просигнализировали, что воскресенье не будет крайним сроком достижения соглашения по первому этапу торговой сделки.

Основным камнем преткновения является то, что США хотят получить от Пекина обещание закупать значительные объемы американских сельхозтоваров, на чем настаивает президент США Дональд Трамп. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что Китай обязался ежегодно закупать сельхозпродукцию в объеме $40-50 млрд.

В свою очередь Пекин пытается добиться от США отсрочки нового раунда пошлин и отмены тех, что уже вступили в силу.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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