Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 20:46

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Выйти из тупиковой ситуации с Brexit должна Великобритания, написал в Twitter главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье.

"ЕС сделал все возможное, чтобы помочь принятию соглашения по выходу (Великобритании из ЕС - ИФ). Из тупика может выйти только сама Великобритания", - написал М.Банье во вторник.

Также М.Барнье подчеркнул, что теперь подготовка ЕС к Brexit без соглашения стала "как никогда более важной".

Ранее во вторник палата общин Великобритании отклонила соглашение с Брюсселем по Brexit с перевесом в 149 голосов.

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