Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 20:44

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Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Переговоры США и КНДР на рабочем уровне завершились в Стокгольме безрезультатно, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на главу северокорейской делегации Ким Мен Гиля.

Он сказал журналистам по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Биганом, что "результатов нет".

Ранее на этой неделе сообщалось о прибытии в Швецию делегаций обеих стран.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако сделать это удалось только сейчас.

"Переговоры не оправдали наших ожиданий. Я крайне разочарован", - отметил северокорейский переговорщик. По его словам, США не отказались от прежнего подхода к переговорному процессу, и это привело к неудаче.

"Они ранее намекали на гибкий подход, новую методику (решения ядерной проблемы - ИФ), на креативные решения. Поэтому возникла большая надежда. Однако они пришли на переговоры с пустыми руками, очень разочаровали нас и отбили желание вести дискуссии", - добавил он.

Глава делегации КНДР подчеркнул, что его сторона ясно обрисовывала свой подход к решению проблемы. "Все это показывает, что США не хотят решать этот вопрос",- подытожил дипломат.

Ким Мен Гиль пояснил, что Пхеньян предлагал перейти к следующей фазе денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на "искренние" ответные действия США на прежние меры КНДР - такие как отказ от ядерных испытаний и от пусков баллистических ракет большой дальности.

Американская сторона пока не комментировала итоги переговоров в Стокгольме.

Как сообщалось, позиция США заключается в том, чтобы сначала КНДР отказалась от ядерного оружия и закрыла программу по созданию баллистических ракет. После этого Вашингтон готов снять с Пхеньяна санкции.

1во ад

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